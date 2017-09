Televisione: “Sulla Via di Damasco”, voci e testimonianze dal Meeting di Rimini

Dal Meeting di Rimini, voci e testimonianze dei protagonisti sul tema del dialogo e dell’eredità di valori nel rapporto tra le generazioni. “Sulla Via di Damasco”, format televisivo di monsignor Giovanni D’Ercole e Vito Sidoti, in onda domani alle 9.25 su Rai Due, si interrogherà su come riappropriarsi dei valori che hanno costituito l’identità cristiana davanti alle moderne sfide del terrorismo, della precarietà, delle migrazioni, del dialogo tra le religioni, della crisi dei valori. Da Rimini, mons. D’Ercole dialoga con giovani e volontari sui temi dell’agenda del Meeting, interrogandoli su aspettative e attese per il futuro, sul bisogno di riappropriarsi di quell’eredità di principi lasciata dai padri, spesso offuscata, tra le pieghe del presente, da tanta violenza, individualismo e da una smodata tecnologia. Numerose le testimonianze di fede e di vita in scaletta, con un filo conduttore: ancorare la propria esistenza a una verità riconosciuta. Molti protagonisti della prossima puntata daranno le loro risposte a una domanda: “Davanti al crollo delle certezze, riguadagnare speranza significa tornare a qualcosa del passato o lasciarsi vivere dall’esperienza presente della libertà?”