Russia: Chiesa cattolica e ortodossa, a Mosca l'”università d’estate” per i sacerdoti. Frutto dell’incontro tra Kirill e Francesco

Si sta svolgendo in questi giorni a Mosca la terza edizione dell’università d’estate per sacerdoti organizzato dall’Istituto superiore di studi teologici Santi Cirillo e Metodio della Chiesa ortodossa a Mosca e il Pontificio Consiglio per l’unità dei cristiani, rappresentato da padre Hyacinthe Destivelle. L’iniziativa, che quest’anno vede coinvolti dodici partecipanti dal 25 agosto al 3 settembre, mira a “rafforzare le relazioni tra la Chiesa ortodossa russa e la Chiesa cattolica nell’area accademica e della cooperazione umanitaria”. Per questo i partecipanti nei giorni scorsi hanno visitato Chiese e monasteri e hanno incontrato rappresentanti e presidenti dei dipartimenti sinodali della Chiesa ortodossa, tra cui il dipartimento per la carità, presieduto dal reverendo Alexander Alyoshin, che ha “illustrato gli ambiti del servizio sociale della Chiesa”, spiega un comunicato del patriarcato: disabilità, tossicodipendenza, orfani, senzatetto, famiglie in difficoltà, madri sole sono le emergenze sociali a cui si dedica principalmente la Chiesa. I partecipanti sono anche stati ricevuti dal patriarca Kirill: “Mi sembrano una buona idea” questi scambi che, diventati ormai consuetudine, forgiano “un sistema di reciproca conoscenza della vita delle due Chiese”. Il Patriarca ha osservato che l’istituzione di un tale sistema deriva dall’incontro con Papa Francesco nel 2016 all’Havana, evento che “ha dato un impulso vivo e forte allo sviluppo delle nostre relazioni bilaterali”.