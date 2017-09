Papa in Colombia: Carriquiry, “impressionante l’attesa della gente. Sarà un abbraccio di tutto il popolo a Francesco”

“In Colombia, l’attesa della gente per l’arrivo del Papa è sorprendente, impressionante. Da mesi tutti i giornali, le radio e le televisioni parlano quotidianamente di Francesco. I colombiani sanno ormai tutto della sua vita”. Lo ha detto al Sir Guzmán Carriquiry, segretario della Pontificia Commissione per l’America Latina, al briefing odierno in sala stampa sull’imminente viaggio del Pontefice in Colombia (6-11 settembre). “Lo aspettano – ha proseguito Carriquiry – con un rispetto, un affetto, una devozione impressionanti per la sua persona in quanto successore di Pietro. Sarà un abbraccio molto speciale di tutto il popolo colombiano al Santo Padre”. Che cosa si aspetta da questa visita? “Che il Papa, per grazia dello Spirito santo e con la sua esperienza pastorale, raggiunga il cuore di tutti i colombiani con il messaggio del Vangelo perché il Vangelo è la più grande forza rivoluzionaria di rigenerazione nazionale e di riconciliazione”. “Quando riduciamo la presenza del Papa a soggetto politico – ha spiegato il segretario della Pontificia Commissione – ci sbagliamo completamente. La Colombia è ancora una forte cristianità, piena di contraddizioni ma radicata nel popolo che vive al tempo stesso una cultura di violenza, narcotraffico, in un paese dove serpeggia la corruzione e cha ha vissuto 60 anni di guerra. Il Papa certamente va per richiamare questa cristianità colombiana alla sorgente stessa che possa metterla in movimento per affrontare a fondo questi problemi e per chiedere a tutti i colombiani un incontro personale con Cristo che cambi la vita personale, familiare, sociale”.