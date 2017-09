Papa in Colombia: card. Parolin, la speranza è il carburante che alimenta un cammino concreto di riconciliazione e di pace

“Firmare un documento non è sufficiente” per un concreto processo di riconciliazione e di pace: “C’è tutto un cammino da fare, a partire proprio dalla firma, dalla sottoscrizione degli accordi. Ed è un cammino che si deve compiere nella quotidianità ed è un cammino che deve coinvolgere tutti e che deve coinvolgere tutto di tutti, cioè soprattutto il cuore e la mente”. Tra il 6 e l’11 settembre, Papa Francesco sarà pellegrino in Colombia per suggellare il nuovo corso di riconciliazione nazionale, dopo anni di sanguinosi conflitti. La visita si dipanerà tra Bogotà, Villavicencio, Medellin e Cartagena. Il segretario di Stato vaticano, cardinale Pietro Parolin, illustra alla Segreteria per la Comunicazione il significato del 20° viaggio apostolico del Pontefice, sul tema: “Facciamo il primo passo”. L’intervista, realizzata da Barbara Castelli, sarà pubblicata parzialmente stamani sul sito Internet del Ctv, www.ctv.va, e sabato nella nuova puntata di Vatican Magazine, il settimanale del Centro Televisivo Vaticano. Martedì, alla vigilia del viaggio, sarà pubblicata integralmente. Sarà, inoltre, resa nota tra le pagine de L’Osservatore Romano. E dalla Radio Vaticana, nei diversi canali di diffusione.