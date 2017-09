Papa in Colombia: Burke, “possibile presenza di vescovi del Venezuela, ma con loro non è stato organizzato alcun incontro”

foto SIR/Marco Calvarese

Circa 21.178 chilometri percorsi; dodici discorsi in spagnolo “di cui cinque con la D maisucola”; quattro omelie; due saluti, un Angelus, due libri d’onore firmati. Ad anticipare alcuni numeri dell’imminente viaggio apostolico di Papa Francesco in Colombia (6 – 11 settembre) è stato oggi Greg Burke, direttore della sala stampa della Santa Sede, in un briefing con i giornalisti. Il Pontefice ha recentemente ricevuto in Vaticano i vescovi del Venezuela, molti di loro saranno probabilmente presenti in Colombia. “E’ possibile che qualcuno di loro partecipi ad una Messa ma non è stato organizzato alcun incontro con loro”, ha precisato Burke rispondendo ai giornalisti. Burke ha inoltre escluso che siano stati organizzati incontri ufficiali con le Farc, che hanno costituito un partito, o con l’opposizione, e ha affermato di non avere ancora informazioni sulle modalità di svolgimento degli incontri in nunziatura.