Papa in Colombia: Burke, “incontro di preghiera per la riconciliazione nazionale con vittime di violenza ed ex guerriglieri”

foto SIR/Marco Calvarese

Venerdì 8 settembre, secondo giorno del suo viaggio apostolico in Colombia dove arriverà la sera del 6, Papa Francesco presiederà a Villavicencio la celebrazione per la beatificazione di due martiri colombiani, mons. Jesús Jaramillo Monsalve, vescovo di Arauca, dell’Istituto per le Missioni Estere di Yarumal, e il sacerdote Pedro María Ramírez Ramos, chiamato “el cura de Armero”. Presiederà inoltre nel Parque Las Malocas “un grande incontro di preghiera per la riconciliazione nazionale” alla presenza di vittime di violenza e di ex guerriglieri. Lo ha detto oggi Greg Burke, direttore della sala stampa della Santa Sede, illustrando ai giornalisti l’imminente visita del Pontefice in Colombia. “Il Papa – ha precisato – ha voluto fare questo incontro all’interno di un contesto liturgico, alla luce della Parola di Dio”. Ci saranno anche le testimonianze di quattro persone e sarà portato il crocifisso rimasto dalla strage avvenuta nella chiesa di Bojayà, bombardata e distrutta. Nel Parque de los Fundadores, dove inizia l’Amazzonia che si estende in numerosi Paesi latino-americani, si svolgerà l’incontro per la riconciliazione con la natura, presso la Croce della Riconciliazione. Verranno piantati mille alberi, uno dei quali, a titolo simbolico, sarà Francesco a farlo. Sabato 9 settembre a Medellin, cosiddetta “capitale cattolica” ma nota alle cronache per il feroce cartello di narcotrafficanti, dopo la Messa il Pontefice incontrerà fra gli altri la locale comunità di gesuiti dell’Hogar San José, un gruppo di orfani, sacerdoti, religiosi e seminaristi. A Cartagena, domenica, visiterà uno dei quartieri più poveri e benedirà la prima pietra delle case per i senzatetto e dell’Opera “Talitha Qum”, rete internazionali di religiosi contro la tratta delle persone. Dopo l’Angelus, visiterà la casa santuario di Pedro Claver e incontrerà 300 afroamericani assistiti dai gesuiti.