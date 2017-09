Papa Francesco e Patriarca Bartolomeo: Giornata per il Creato. “Adoperarsi per uno sviluppo sostenibile e integrale”

Il Papa dell’enciclica Laudato si’ e il Patriarca “verde” sono preoccupati per le conseguenze “tragiche e durevoli” dell’agire umano sull’ambiente. “L’ambiente umano e quello naturale si stanno deteriorando insieme, e tale deterioramento del pianeta grava sulle persone più vulnerabili. L’impatto dei cambiamenti climatici si ripercuote, innanzitutto, su quanti vivono poveramente in ogni angolo del globo. Il nostro dovere a usare responsabilmente dei beni della terra implica il riconoscimento e il rispetto di ogni persona e di tutte le creature viventi. La chiamata e la sfida urgenti a prenderci cura del creato costituiscono un invito per tutta l’umanità ad adoperarsi per uno sviluppo sostenibile e integrale”. Da qui l’invito pressante a “tutte le persone di buona volontà a dedicare, il 1° settembre, un tempo di preghiera per l’ambiente” con l’obiettivo di “cambiare il modo in cui percepiamo il mondo allo scopo di cambiare il modo in cui ci relazioniamo col mondo. Il fine di quanto ci proponiamo – concludono Francesco e Bartolomeo – è di essere audaci nell’abbracciare nei nostri stili di vita una semplicità e una solidarietà maggiori.