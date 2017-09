Niger: inondazioni hanno già causato 44 morti e colpito in vario modo oltre 77mila persone. Distribuiti aiuti alimentari

(DIRE – SIR) – Sacchi di riso, zucchero, sale e olio, ma anche zanzariere e medicinali di base: sono i beni che il governo del Niger ha cominciato a distribuire alla popolazione nel tentativo di contenere le conseguenze delle piogge torrenziali che stanno sferzando il Paese da giugno. Secondo bilanci diffusi in settimana a Niamey dalla Protezione civile, le perturbazioni hanno già causato 44 morti e colpito in vario modo oltre 77mila persone. Secondo Yabilan Maman, coordinatore dell’Unità per la crisi alimentare e la gestione delle catastrofi, degli aiuti dovrebbero beneficiare nell’arco di pochi giorni almeno 30mila nigerini. (www.dire.it)