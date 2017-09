Mostra del cinema: film ed eventi in programma oggi. Leoni d’oro a Fonda e Redford. In Concorso “Human Flow” e “Lean on Pete”

Jane Fonda e Robert Redford

Terzo giorno alla 74ª Mostra del Cinema della Biennale di Venezia. Venerdì 1° settembre al Lido arrivano i decani di Hollywood, Jane Fonda e Robert Redford, che riceveranno in serata alle 22.15, al Palazzo del Cinema, il Leone d’oro alla carriera. I due divi statunitensi – Redford classe 1936, mentre Fonda 1937 – presenteranno alla Mostra anche il loro ultimo film “Our Souls at Night” diretto dal regista indiano Ritesh Batra (“Lunchbox”, 2013), prodotto dal colosso online Netflix. Dopo “A piedi nudi nel parco” (1967), Jane Fonda e Robert Redford si ritrovano per raccontare la storia di due vicini anziani, rispettivamente vedovi, che incrociano le proprie esistenze. Tratto dal romanzo di Kent Haruf, in Italia “Le nostre anime di notte” (NN Editore).

Veniamo ai film del Concorso. È stato presentato alla stampa ieri, 31 agosto, e oggi incontrerà il pubblico alle 19.15 il film dell’artista e attivista cinese Ai Weiwei, “Human Flow”, opera sulla condizione dell’uomo migrante nelle periferie del mondo. Ancora, verrà presentato “Lean on Pete” (11.15 per la stampa, 16.45 sul red carpet) del regista inglese Andrew Haigh – autore di “45 anni” –, che racconta la storia di un giovane quindicenne dalla famiglia lacerata nell’America di oggi, del suo viaggio solitario con un vecchio cavallo. Il film prende le mosse dal romanzo “La ballata di Charley Thompson” di Willy Vlautin (Mondadori).

Sarà mostrato alla stampa alle 19.45 il film “Foxtrot” di Samuel Maoz, regista israeliano già vincitore del Leone d’oro a Venezia con “Lebanon” nel 2009. Al Festival di Venezia si ricorda inoltre don Lorenzo Milani con il documentario “Barbiana ’65. La lezione di don Milani” di Alessandro G.A. D’Alessandro, distribuito da Istituto Luce-Cinecittà.

Sul fronte Industry, nello Spazio della Fondazione Ente dello Spettacolo (Hotel Excelsior) si parlerà del Fondo Regionale per il cinema e l’audiovisivo della Regione Lazio. Interverrà Nicola Zingaretti. Per tutte le informazioni sulla Mostra di Venezia: http://www.labiennale.org/it/cinema/2017