Mostra del cinema: Ai Weiwei, “Papa Francesco è unico e irripetibile”

“Penso che Papa Francesco sia una persona unica e irripetibile”. Lo ha detto l’artista cinese Ai Weiwei, in un’intervista a “Effetto Notte”, il rotocalco di informazione cinematografica di Tv2000, condotto da Fabio Falzone, in occasione della presentazione del documentario “Human Flow” sul dramma dei profughi, in concorso alla 74ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia.

“La sua visione e tutto ciò che sta facendo – ha aggiunto Ai Weiwei – ha un significato non solo religioso ma per tutti gli esseri umani. Riesce infatti a comprendere profondamente il cuore dell’ uomo. Siamo davvero fortunati ad avere una personalità come la sua. Quando l’ho visto lavare i piedi dei rifugiati sono scoppiato a piangere. Un gesto che dice tutto sulla sua sensibilità rispetto anche a ciò che sta accadendo in tutto il pianeta”.

“È una cosa che tocca me – ha concluso Ai Weiwei – ma tocca tutti, credenti e non credenti. È l’ espressione del rapporto profondo che c’è tra essere umano e i valori più profondi dell’anima”.