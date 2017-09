Mostra del cinema: a Saverio Costanzo il premio Siae

Il premio Siae per l’innovazione creativa 2017 è stato assegnato ieri sera, 31 agosto, al regista italiano Saverio Costanzo, nell’ambito delle Giornate degli autori – 74ª Mostra del Cinema della Biennale di Venezia. “Sono molto felice di ricevere questo premio –ha dichiarato Costanzo – e di riceverlo qui alle Giornate degli autori. Un grazie a Siae anche se non so se il mio lavoro può definirsi innovativo. Non saprei neanche dare una definizione esaustiva di innovazione. Però mi piace questa parola perché mi fa pensare al domani che è sempre meglio di ieri. Quando scrivo e giro un film cerco di pensare il meno possibile alla forma ma provo (con enorme fatica) a far lavorare l’istinto senza imporgli limiti. Il mio scopo nel cinema è arrivare a capire, attraverso ciò che guardo e come lo guardo, chi sono davvero. Forse innovazione è proprio questo: superare le proprie paure e provare ostinatamente a mettere il piede ogni volta più avanti”.

Il direttore generale Siae, Gaetano Blandini, nel consegnare il riconoscimento, ha sottolineato: “Come pochi cineasti della sua generazione, Saverio Costanzo è attento all’invenzione e allo stile e riesce a esprimere sempre un punto di vista originale”. Come Società italiana degli autori ed editori, ha indicato Blandini, “vogliamo infatti premiare il talento di un regista e sceneggiatore italiano particolarmente attento a questi aspetti”.

Saverio Costanzo ha firmato per il cinema opere come “Private” (2004, Pardo d’oro al Festival di Locarno), “In memoria di me” (2007, dal romanzo “Lacrime Impure” di Furio Monicelli) e “La solitudine dei numeri primi” (2010, dall’omonimo libro di Paolo Giordano), mentre sul fronte delle serie tv, è regista di “In Treatment” (tre stagioni per Sky) e della serie internazionale tratta dalla saga letteraria in quattro volumi di Elena Ferrante, “L’amica geniale”.