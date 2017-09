Inghilterra: morto il card. Murphy-O’Connor

“Il cardinale Cormac Murphy-O’Connor è morto in pace questo pomeriggio, circondato dalla sua famiglia e dagli amici”. A dare l’annuncio del decesso dell’arcivescovo emerito di Westminster è in un comunicato il cardinale Vincent Nichols, attuale arcivescovo di Westminster, che chiede di pregare “per il riposo della sua anima”, per “la sua famiglia e per quei molti amici e colleghi della diocesi e ben oltre che piangono la sua perdita”. Il card. Nichols annuncia che verranno diffuse il prima possibile le informazioni sui funerali del porporato, morto a 85 anni dopo una lunga lotta contro il cancro. Nato il 24 agosto 1932, Murphy-O’Connor fu ordinato sacerdote nel 1956. Nel 1971 fu nominato rettore del Collegio Inglese a Roma; nel 1977 vescovo di Arundel e Brighton, e consacrato il 21 dicembre successivo. Il 15 febbraio 2000 Giovanni Paolo II lo nominò arcivescovo di Westminster e in novembre venne eletto presidente della Conferenza episcopale dell’Inghilterra e del Galles. Dal 2001 al 2006 ricoprì l’incarico di vice presidente del Consiglio delle Conferenze episcopali d’Europa (Ccee). Nel febbraio 2001, Giovanni Paolo II lo nominò cardinale. Nel 2002, nell’abbazia di Westminster, è stato il primo cardinale a leggere delle preghiere ad un servizio funebre reale inglese (per la principessa Margaret); è stato il primo sacerdote cattolico, dal 1688, a leggere un sermone al monarca del Regno della Gran Bretagna. Nel gennaio 2007 si oppose all’obbligo per i centri per le adozioni di matrice cattolica di dare l’opportunità di adottare anche a coppie omosessuali. Già arcivescovo di Westminster (il decimo) e primate di Gran Bretagna, cessò l’incarico il 3 aprile 2009 quando papa Benedetto XVI accettò la sua rinuncia per raggiunti limiti di età e nominò suo successore Vincent Nichols.