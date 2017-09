Informazione: Greenaccord, premio “Sentinelle del Creato” a chi la natura in tutte le sue forme

“Raccontare la natura in tutte le sue forme, dal rischio idrogeologico e le emergenze fino alla bellezza del paesaggio e al turismo della percorrenza lenta sui sentieri italiani, per tutelare l’ambiente e diffondere una cultura dell’ecologia”. Questo l’obiettivo dei premi giornalistici “Sentinelle del Creato” organizzato da Greenaccord Onlus e che verranno consegnati domani a Gubbio durante il Forum dell’informazione per la custodia del Creato. Il premio è riservato a giornalisti che “si sono distinti per la sensibilità nei confronti dei temi ambientali”. L’appuntamento è per domani, alle ore 21,30, nel chiostro dell’ex monastero di San Pietro, con un talk show. Sabato 2 settembre, al termine del secondo giorno di cammino del pellegrinaggio a piedi Assisi-Gubbio “Il Sentiero di Francesco” e in chiusura del Forum dell’informazione cattolica, è in programma la serata “Sentinella del Creato” (ore 21.30, chiostro dell’ex monastero olivetano di San Pietro), un talk al quale prenderanno parte ospiti del mondo ecclesiale, culturale, artistico e socio-politico. In programma un dialogo tra l’attore, musicista e scrittore Moni Ovadia e il vicepresidente della Conferenza episcopale italiana per l’Italia centrale, mons. Mario Meini. A inizio del Forum Alfonso Cautelari, presidente di Greenaccord, ha dato i nomi dei vincitori: si tratta di Benedetta Rinaldi (conduttrice de “La Vita in Diretta Estate”), Isabella Di Chio (giornalista Tgr Rai del Lazio), Roberto Mazzoli (direttore de “Il Nuovo Amico” della diocesi di Pesaro) e Roberto Moncalvo (presidente Coldiretti).