Giornata del creato: don Bettega (Cei), messaggio di Francesco e Bartolomeo, “segno profetico di comunione tra le Chiese”

“Più voci fanno un coro”. È quanto scrive don Cristiano Bettega, direttore dell’Ufficio Cei per l’ecumenismo e il dialogo, in un commento che appare oggi sul Sir dedicato al messaggio congiunto scritto dal Patriarca Bartolomeo e Papa Francesco per la Giornata di preghiera per il Creato. “Uniscono oggi le loro voci – scrive Bettega – per richiamare l’attenzione su qualcosa che non è semplicemente importante, quanto piuttosto decisivo”. È la situazione attuale che appare come “uno scenario moralmente decadente”, a spingere Bartolomeo e Francesco a scendere in campo insieme. “Le Chiese ortodosse e la Chiesa cattolica si impegnano a pregare e a far pregare per l’ambiente, in particolare proprio oggi, 1° settembre, in occasione di questa Giornata di preghiera per il creato. Mi pare bello sottolineare che questa proposta, questo gesto del Patriarca di Costantinopoli e del Vescovo di Roma, esprime in realtà una comunione piena tra i due e tra le Chiese: pregare insieme, a partire dagli stessi presupposti, genera un movimento di comunione che noi nemmeno immaginiamo”. “Ma questo – prosegue nella sua riflessione don Bettega – allora fa pensare che quell’Eucaristia che non condividiamo nella liturgia, è condivisa però nell’ecologia; e in tal modo l’attenzione al creato diventa segno profetico di quella comunione piena verso la quale siamo incamminati” e “da espressione corale delle Chiese ortodosse e della Chiesa cattolica, l’attenzione a custodire il creato diventerebbe così la sinfonia di tutti i cristiani: per la lode a Dio Creatore, e per il bene di ogni creatura umana”.