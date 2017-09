Gioco d’azzardo: Caritas ambrosiana, una tavola rotonda in vista della Conferenza Stato-Regioni

Il 5 settembre a Milano, alle ore 11, nella sala conferenze di Caritas ambrosiana (via San Bernardino, 4), si svolgerà una tavola rotonda sul tema “Istituzioni e azzardo in Italia”, organizzata da Consulta nazionale antiusura, Fondazione San Bernardino e Caritas ambrosiana. L’incontro è stato promosso dagli enti organizzatori in vista di un importante appuntamento istituzionale: la Conferenza unificata Stato Regioni e Enti locali fissata per il 7 settembre che avrà per oggetto la riorganizzazione della rete di vendita dell’azzardo. “Il mio auspicio è che la tavola rotonda sia l’occasione per un confronto franco e sincero tra il mondo delle istituzioni e delle associazioni, in cui al centro del dibattito sia posta la persona con la sua dignità e il suo diritto di vivere in un Paese civile e democratico fondato sulle opportunità di lavoro e non della dea Fortuna che è solo fonte di disperazione”, dichiara mons. Alberto D’Urso. “I benefici economici che lo Stato trae dal gioco d’azzardo sono molto inferiori ai costi sociali e sanitari che deve sostenere per contenerne gli abusi. Una politica avveduta dovrebbe tenerne conto e decidere misure che siano conseguenti”, sottolinea il direttore di Caritas ambrosiana, Luciano Gualzetti. Interverranno l’on. Pierpaolo Baretta, sottosegretario del Ministero Economia e finanza con delega ai giochi e Maurizio Fiasco, consulente della Consulta Nazionale Antiusura. Il lavori saranno introdotti da mons. Alberto D’Urso, presidente della Consulta Nazionale Antiusura e moderati da Riccardo Bonacina, direttore di Vita. Seguiranno gli interventi di Luciano Gualzetti (Caritas ambrosiana), Maurizio Avanzi (Alea e And), Marco Dotti (Vita/Mov. No slot), Carlo Cefaloni (Slot mob), Emma Ciccarelli (Forum Associazioni Famigliari), Ernesto Mainardi (Associazione Genitori e scuole cattoliche) e Attilio Simeone (Cartello Insieme contro l’azzardo).