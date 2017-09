Donna suicida per disoccupazione: Acli Roma, “inaccettabile”. “La città sembra Gotham City”

“È di questi giorni, la notizia di una donna che si è suicidata a soli 50 anni a causa del precariato. Questo non può e non deve essere più accettabile”, così Lidia Borzì,presidente delle Acli di Roma e provincia in una lettera aperta alla città e alle istituzioni romane.

La presidente Borzì propone un bilancio ad un anno dalle elezioni: “Come Acli di Roma non possiamo non riconoscerci come un piccolo osservatorio sociale della città incontrando oltre 140 mila persone ogni anno con i nostri progetti, iniziative, eventi e Servizi. Un osservatorio che ci restituisce, quotidianamente, i volti delle tante povertà economiche, relazionali, culturali che hanno colpito e non mollano la capitale, e che ci mostra quanto Roma assomigli sempre più a Gotham City la problematica città di Batman”.

“Una città – prosegue Borzì – vittima dei tagli di risorse e di servizi sociali, perdita di posti di lavoro, crescita della disoccupazione, esplosione delle diseguaglianze, disagi urbanistici come le buche che rendono le nostre strade molto pericolose o i mezzi di trasporto spesso guasti o in ritardo, per non parlare del grande dramma degli sgomberi di quest’ultimo scorcio di estate”.

Per questo, sottolinea la presidente delle Acli, si avverte una “non più rinviabile necessità di un deciso cambio di rotta”. Un cambiamento cui le Acli voglio contribuire “facendo la nostra piccola parte nello stile del ‘fare pensato’ che ci contraddistingue e avanzando alcune anche proposte concrete con una lettera aperta al neo sindaco”. Tra le proposte: “la creazione di un albo cittadino delle buone pratiche sociali in base alle eccellenze e specificità di ciascuna organizzazione, la realizzazione di un’anagrafe delle fragilità sociali per consentire di diversificare l’approccio sugli interventi da effettuare, la promozione di un’alleanza per il lavoro decente”.

“Roma – conclude Lidia Borzì – ha urgente bisogno di un nuovo piano sociale che non sia meramente tecnico ma che deve rappresentare un volano per ricostruire l’anima e l’identità della Capitale rendendola una comunità di relazioni vive inclusiva e accogliente capace di tessere coesione sociale”. Una coesione sociale che “non si costruisce a tavolino” ma “sconfiggendo i più insidiosi nemici della comunità ovvero l’individualismo e l’indifferenza dilaganti; promuovendo soluzioni innovative capaci di coinvolgere attivamente i cittadini e la società civile”.