Diocesi: pellegrinaggio Assisi-Gubbio nella XII Giornata mondiale del Creato

Solo una semplice sella per ripercorrere i passi di Francesco. Con un gesto simbolico, sotto una pioggia incessante, i vescovi di Assisi e Gubbio monsignor Domenico Sorrentino e monsignor Mario Ceccobelli hanno spogliato dall’armatura da guerra uno dei cavalli che questa mattina, venerdì mattina 1° settembre, hanno avviato il pellegrinaggio Assisi – Gubbio. Lo comunica una nota della diocesi. La cerimonia è avvenuta nella piazza davanti al Santuario della Spogliazione, luogo-simbolo dove Francesco rinunciò a tutto per la sua nuova vita. “Un gesto – si legge – che si inserisce in un progetto più complessivo portato avanti dalla Cei con altre associazioni per il disinvestimento dai combustibili fossili di diocesi, enti, istituzioni e fondazioni cristiane”. Un progetto spiegato da Cecilia Dall’Oglio (Focsiv). Oltre trecento persone, tra giornalisti e pellegrini hanno preso parte alla cerimonia di partenza dell’iniziativa che cade proprio in occasione della XII Giornata per la custodia del Creato. All’interno della sala della Spogliazione, oltre ai vescovi hanno dato il loro saluto i sindaci di Assisi Stefania Proietti, di Valfabbrica Roberta Di Simone, di Gubbio Filippo Mario Stirati e la presidente dell’assemblea legislativa dell’Umbria Donatella Porzi. Nel suo intervento il vescovo Sorrentino ha riportato l’attenzione dei presenti alla Laudato Si’ di papa Francesco e all’ecologia integrale alla quale si riferisce, collegandola a quell’impronta che il poverello di Assisi seppe dare con tutta la sua vita. Tutta la cerimonia è stata accompagnata da diversi momenti musicali a cura dell’Accademia Resonars.