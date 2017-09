Diocesi: Oria, domani tre giovani diaconi ricevono l’ordinazione presbiterale

Domani, 2 settembre, alle ore 20, nella chiesa di San Giovanni Paolo II presso il Santuario di San Cosimo alla Macchia in Oria (Br), il vescovo, mons. Vincenzo Pisanello, ordinerà presbiteri i giovani diaconi don Antonio Dell’Aquila, don Roberto Lonoce e don Marco Stasi.

Don Antonio Dell’Aquila, di Erchie, è collaboratore della parrocchia di San Rocco in Ceglie Messapica; don Roberto Lonoce, di Francavilla Fontana, è collaboratore della parrocchia “Maria Immacolata” in Ceglie Messapica; don Marco Stasi, di Erchie, è collaboratore della parrocchia “San Vincenzo de’ Paoli” in Villa Castelli. “L’ordinazione dei tre sacerdoti – sottolinea la diocesi – è la prima celebrazione diocesana che si tiene nella nuova chiesa di San Giovanni Paolo II, dedicata e aperta al culto dal vescovo Vincenzo lo scorso 13 agosto”.