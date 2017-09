Diocesi: Como, domani le celebrazioni della Giornata per la custodia del Creato con la salita in Valmalenco

Domani, sabato 2 settembre la diocesi di Como celebrerà la Giornata per la custodia del Creato con la salita al lago Palù in Valmalenco. “Il creato, con la sua bellezza, è rivelazione della presenza di Dio. L’essere umano, considerato come singolo o come comunità, è un viaggiatore che percorre una terra che gli è affidata ma che non possiede”, così riflette don Andrea Del Giorgio, sacerdote della comunità pastorale della Valmalenco, assistente ecclesiastico delle Acli e collaboratore dell’Ufficio diocesano per la Pastorale sociale, del lavoro e della custodia del Creato, che promuove e organizza la giornata. Hanno collaborato anche il Centro diocesano di etica ambientale, i Comuni della Valmalenco, il Consorzio di promozione turistica e “BikeBernina”, “Valtellin@ccessibile” e “Armonie in Voce”. “I territori a vocazione turistica, come gran parte di luoghi della nostra diocesi – si chiede don Andrea – sono ‘limoni da spremere’ con atteggiamento predatorio, o una casa che amiamo, la cui bellezza e la cui cultura vogliamo condividere con gli altri?”. Utilizzare con intelligenza delle risorse naturali per dare “pane e benessere alle comunità che vivono i territori montani”, aggiunge don Andrea, è questione di giustizia: meno giuste le “speculazioni di ogni tipo”, a partire da quelle edilizie per giungere a “un’offerta turistica di massa omologata e consumistica”. Due le possibilità di risalita in quota. A piedi, partendo da località Barchi, frazione di San Giuseppe, nel comune di Chiesa Valmalenco, alle ore 8.30. Grazie alla collaborazione dell’associazione “Valtellin@ccessibile”, anche le persone con difficoltà motorie potranno partecipare con il supporto delle speciali carrozzine “joellette”. In alternativa, per la salita in funivia, partenza alle ore 9.30 dalla stazione dell’impianto a Chiesa Valmalenco, ai Vassalini. Alle ore 10.00 benedizione della statua della Madonna all’alpeggio di arrivo della funivia e camminata lungo i sentieri dell’Alpe Palù, alternando momenti di riflessione e preghiera. Il rientro a Chiesa Valmalenco è previsto per le 16.00, e, sempre a Chiesa, alle ore 18.00, nel Santuario Madonna degli Alpini, sarà celebrata la Santa Messa.