Diocesi: Catania, la mensa Caritas accresce i servizi. Don Galvano, “un aiuto a numerose famiglie che sono nel bisogno”

La mensa Caritas “Beato Dusmet” a Librino, a Catania, realizzata presso la parrocchia Resurrezione del Signore, da lunedì prossimo sarà aperta tre volte a settimana, e non più due. Agli appuntamenti già attivi del mercoledì e del sabato (il pranzo dalle 12 alle 13), si aggiungerà anche quello del lunedì negli stessi orari. L’iniziale apertura del sabato è stata integrata, lo scorso marzo, con il mercoledì, come secondo giorno di servizio, e dal 4 settembre si aggiungerà la terza giornata. Attualmente la mensa serve circa 250 pasti a servizio. Un lavoro che la Caritas di Catania compie grazie all’impegno di 12 gruppi di volontari, ciascuno composto da 15 persone. “Questa mensa aiuta realmente numerose famiglie che sono nel bisogno – spiega don Piero Galvano, direttore della Caritas diocesana di Catania –. Desidero ringraziare tutti i volontari che con amore dedicano il proprio tempo a servizio dei poveri. Fare volontariato ‘salva’ la vita: la propria e quella degli altri”. Il 65% degli assistiti della mensa di Librino è composto da uomini, il 22% da donne e il resto da bambini. Per molti poveri della città, i servizi della Caritas restano l’unico punto di riferimento e di accoglienza. “Questo posto – dichiara uno degli assistiti – mi garantisce il minimo per continuare a vivere e gli altri servizi della Caritas mi danno la speranza di trovare una soluzione ai problemi”.