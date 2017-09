Diocesi: Casale Monferrato, domenica 3 settembre al Carmelo Mater Unitatis iniziativa per la Giornata per la custodia del creato

Sarà il Carmelo Mater Unitatis di Albarengo di Montiglio (At) ad ospitare nel pomeriggio di domenica 3 settembre l’iniziativa con la quale la diocesi di Casale Monferrato celebrerà la 12ª Giornata per la custodia del creato dedicata al tema “Viaggiatori sulla terra di Dio”. L’appuntamento è promosso dai Servizi diocesani per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso e per la pastorale sociale e il lavoro. Dopo l’accoglienza nella cappella del Carmelo, in programma per le 15, si svolgerà una breve preghiera iniziale seguita dalla presentazione dell’incontro. Alle 15.30 prenderanno il via i gruppi di lavoro che – attraverso delle schede – approfondiranno le tematiche contenute nel messaggio preparato dai vescovi italiani per la Giornata. In particolare, saranno dedicati a “Pellegrinaggio e spiritualità del creato”, “Turismo sostenibile delle comunità per la cura del creato”, “Il suolo bene comune” ed “Ecumenismo e Custodia del creato (nel cinquecentenario della Riforma)”. L’obiettivo – spiegano gli organizzatori – è “formulare le richieste di perdono da portare alla celebrazione eucaristica in Cappella con le monache, e definire azioni fattibili a livello personale, familiare, comunitario (un nuovo stile di vita) da proporre nelle unità pastorali, in parrocchia e nelle aggregazioni laicali da acquisire e consolidare durante il ‘Tempo del creato’”. La conclusione dei gruppi di lavoro è prevista per le 16.50; alle 17 sarà celebrata la messa al termine della quale, con la consegna dell’appello, partirà il “Tempo del creato” nelle comunità cristiane della diocesi.