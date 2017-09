Danimarca: dalle Chiese cattolica e luterana materiale didattico per i 500 anni della Riforma. “Dal conflitto alla comunità”

Sarà pubblicato oggi il materiale didattico che l’Associazione delle scuole cattoliche in Danimarca (Facs), in collaborazione con il Media Center della Chiesa danese ha prodotto in occasione del 500° anniversario della Riforma. Il sussidio e tre video di 30 minuti intitolati “Dal conflitto alla comunità” vogliono condurre gli studenti della scuola secondaria in un viaggio nella storia, guidati da Nanna, una giovane luterana e Francesco, un giovane cattolico. Il viaggio, nella prima parte ripercorre i 1500 anni della storia del cristianesimo, dalla sua nascita e dalla fondazione della Chiesa, per continuare poi attraverso Roma e Wittemberg, sulle tracce di Lutero e degli eventi della Riforma “per condurre” i giovani “a una maggiore comprensione dell’origine di ciò in cui credono” e “delle differenze tra cristiani e protestanti”. La terza tappa del viaggio invece vede “Nanna e Francesco tornare in Danimarca e fare il punto su ciò che hanno imparato lungo la strada”: nei loro scambi i giovani si raccontano “come siano oggi la Chiesa cattolica e la Chiesa nazionale, la Danimarca, che cosa li rende felici nella propria Chiesa e che cosa amano della Chiesa dell’altro e poi discutono di come le religioni oggi vengano utilizzate per creare conflitti e cosa fare per evitarlo”. A rispondere alle domande dei due giovani nei filmati sono un prete cattolico e un pastore della chiesa nazionale che presentano gli argomenti centrali del cristianesimo.