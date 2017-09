Colombia: da “forza armata” a partito, le Farc cambiano nome

(DIRE – SIR) – Da “Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia” a “Fuerza alternativa revolucionaria del comun”: cambia così il nome delle Farc, che pur conservando l’acronimo storico si trasformano da gruppo guerrigliero in partito politico.L’annuncio della denominazione e del logo della nuova formazione, con petali di rosa al posto dei kalashnikov incrociati, è stato presentato durante un congresso nazionale in corso a Bogotá. All’incontro stanno partecipando circa 1200 delegati in rappresentanza delle regioni della Colombia, chiamati a eleggere i loro candidati per le elezioni politiche del prossimo anno. La trasformazione delle Farc da gruppo guerrigliero a partito è prevista dagli accordi di pace siglati con il governo di Bogotà nel 2016, che promettono di porre fine a un conflitto civile durato oltre 50 anni. (www.dire.it)