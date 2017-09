Australia: Fondazione Migrantes, il video reportage “88 giorni nelle farm australiane” ha vinto il NSW multicultural media award

Il video-reportage “88 giorni nelle farm australiane” – promosso dalla Fondazione Migrantes – ha vinto il prestigioso 2017 NSW Multicultural Media Award in Australia. Il premio, di fronte a una sala gremita di autorità tra cui il primo ministro del New South Wales (Nuovo Galles del Sud) Gladys Berejiklian e il ministro per il Multiculturalismo Ray Williams, è stato consegnato ai ricercatori Michele Grigoletti e Silvia Pianelli per la categoria “Best Short-Form Feature”. Nel messaggio di congratulazioni che il Premier Berejiklian e il Ministro Williams hanno inviato, tramite i ricercatori, alla Migrantes evidenziano che i premi riconoscono “l’importante contributo che i media multiculturali hanno nel mantenere la nostra società australiana coesa e armoniosa. Il vostro innovativo cortometraggio, facendo luce sulle prospettive dei migranti italiani che lavorano presso le aziende agricole nelle zone rurali e regionali, tratta un tema di notevole importanza non solo per la comunità italo-australiana ma anche per il Nuovo Galles del Sud e per l’Australia”. La serata ha visto premiati 14 progetti in altrettante categorie. Il documentario “88 giorni nelle farm australiane”, opera dei ricercatori Michele Grigoletti e Silvia Pianelli, con la regia di Matteo Maffesanti – dell’equipe di “Australia Solo Andata” –racconta il viaggio tra sogni, speranze e pensieri di migliaia di giovani italiani che ogni anno lavorano la terra australiana.