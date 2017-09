Atenei: Istituto Confucio (Università Cattolica), un corso per insegnare il cinese e la storia della Cina

Insegnare il cinese senza dimenticare la sua storia. Questo l’obiettivo dell’Istituto Confucio dell’Università Cattolica che dal 5 al 6 settembre, nel campus di Brescia dell’Ateneo, organizza il corso di formazione intitolato “Insegnare storia nel mondo globale: obiettivo Cina”, con particolare attenzione alla didattica delle vicende storiche di quella che è ormai diventata una delle principali potenze economiche a livello mondiale. Dallo scorso anno il Miur ha istituito un’apposita classe di concorso per gestirne l’insegnamento. Solo in Lombardia le scuole superiori dove si studia il cinese – nella maggior parte dei casi ormai come lingua curricolare – sono oltre 60 (dato 2016). “L’apprendimento del cinese non è però accompagnato da un’adeguata attenzione alla cultura cinese – spiega l’Istituto Confucio -. La storia insegnata nelle nostre scuole ad esempio resta ancora troppo legata a una visione eurocentrica che rende difficile per gli insegnanti fornire ai propri studenti nuovi contenuti e prospettive globali”. Il corso intende fornire sia riflessioni metodologiche sulla didattica della storia sia su contenuti specialistici relativi alla storia della Cina dell’Ottocento e del Novecento. “Vengono inoltre proposte nuove letture di fatti della storia mondiale che superino l’eurocentrismo ed evitino nello stesso tempo di isolare la Cina come un mondo a parte”, precisa l’Istituto. Il 5 settembre alle ore 18 nell’Aula Bazoli di via Trieste 17 sarà presentato anche il volume “Cina e World History. Materiali didattici per lo studio della Cina nel contesto globale” (Guerini e Associati, 2017) a cura di Elisa Giunipero, docente di Storia della Cina contemporanea e direttore dell’Istituto Confucio dell’Università Cattolica. Insieme al professore dell’Ateneo, Agostino Giovagnoli, dialogheranno i docenti Guido Samarani e Paolo Santangelo, rispettivamente dell’Università Ca’ Foscari e dell’Università di Roma La Sapienza.