Ambiente: Forum Greenaccord, inaugurata l’Ippovia sui luoghi di San Francesco d’Assisi

Un percorso di 50 km, riservato ai turisti a cavallo, definisce Assisi e Gubbio, sui luoghi di San Francesco d’Assisi. È stata inaugurata questa mattina l’Ippovia sulla via del Patrono italiano in apertura del XII Forum dell’informazione cattolica organizzato da Greenaccord e dalla diocesi eugubina. “Il turismo sostenibile salta in sella”, spiegano gli organizzatori, che specificano come l’Ippovia sia stata realizzata da Sviluppumbria, Regione Umbria, e dai comuni di Assisi, Gubbio, Nocera Umbra e Valfabbrica. “Il percorso sarà uno dei più suggestivi per i turisti che visitano la Regione per motivi sia culturali sia religiosi: la via di Francesco, che attraversa la Valle Santa di Rieti, fino a raggiungere la tomba dell’apostolo Pietro a Roma”, spiegano gli organizzatori. “Il cammino permette di arrivare ad Assisi, località che più di ogni altra evoca in ogni suo angolo la vicenda umana e spirituale del Santo, partendo sia dal Nord (dal santuario de La Verna) che da Sud, iniziando il percorso da Roma. L’Ippovia è stata presentata durante il pellegrinaggio da Gubbio ad Assisi dei partecipanti al Forum e si inserisce nelle celebrazioni per la Giornata del Creato.