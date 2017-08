Settimanali cattolici: la Fisc ricorda don Giovanni Carta, già direttore de “L’Ortobene”

Anche i dirigenti nazionali della Federazione italiana dei settimanali cattolici (Fisc) rendono omaggio a don Giovanni Carta, l’ex direttore del settimanale diocesano “L’Ortobene” (Nuoro) scomparso due giorni fa. “A nome del presidente don Adriano e di tutto l’esecutivo Fisc – si legge in un messaggio del segretario Mauro Ungaro – vogliamo assicurarvi la vicinanza nella preghiera nel ricordo del caro don Giovanni Carta. Ricordiamo la sua partecipazione alla vita della nostra Federazione anche come consigliere nazionale e la sua passione nel raccontarci della sua Chiesa e della sua terra”. Commosso anche Francesco Zanotti, presidente nazionale della Fisc fino allo scorso novembre. “Carissimo direttore, carissimo Michele e carissimi amici de L’Ortobene – scrive il direttore del “Corriere Cesenate” – per quel che posso e come posso vi sono vicino nel momento del distacco dal nostro caro don Giovanni Carta. Lo ricordo per tanti anni presente in Consiglio nazionale alla Fisc. Lo ricordo con affetto. Mai una parola sopra le righe, mai uno screzio. Sempre positivo, con tanta passione per la Chiesa, la sua e la nostra famiglia. E naturalmente per il giornale a cui ha dedicato tante energie. Il suo esempio e la sua dedizione guidino il nostro cammino quotidiano nel mondo delle comunicazioni sociali. I contesti sono mutati, ma il desiderio di farsi prossimi, anche con i mass media, all’uomo nel suo cammino terreno rimane per noi immutato”. “Da parte mia – conclude Zanotti – vi sono vicino con il ricordo, l’affetto e la preghiera”.