Rifugiati: Amnesty, il 20 settembre mille artisti suoneranno in case e location “segrete” per promuovere l’accoglienza

Il 20 settembre, con l’iniziativa “Give a home” promossa da Amnesty international e Sofar Sounds, mille artisti suoneranno nelle case di tutto il mondo e in altre location “segrete” per dimostrare solidarietà con i rifugiati. Tra gli aderenti il compositore italiano di fama mondiale Ludovico Einaudi, il cantautore britannico Ed Sheeran, l’irlandese Hozier, il duo statunitense-messicano Jesse & Joy, la band indie-libanese Mashrou’Leila, Fossils, Freshly Ground, Daughter e Kate Tempest. Lanciato il 20 giugno in occasione della Giornata mondiale del rifugiato, l’evento “Give a home” chiede alle persone di “unirsi solidalmente a coloro che sono costretti a lasciare le loro case e far conoscere le soluzioni per affrontare la crisi dei rifugiati”. Sono previsti oltre 300 eventi in oltre 200 città dei cinque continenti. Compositori e band di rifugiati saranno coinvolti nei concerti. Tra loro, il rifugiato siriano di origine palestinese Basel Zaraa, l’Orchestra dei musicisti siriani e il duo Faarrow, composto dalle sorelle Iman e Siham Hashi, nate in Somalia e rifugiate politiche in Canada. I concerti sostengono la campagna “IWelcome”, lanciata da Amnesty nel 2015 per mobilitare l’opinione pubblica e chiedere ai governi di promuovere l’accoglienza dei rifugiati. Le ricerche di Amnesty mostrano che “l’80 per cento delle persone è pronta a dare il benvenuto ai rifugiati mentre sono i governi a non fare la loro parte”.

I concerti nascono dalla collaborazione tra Amnesty International e Sofar Sounds, un’agenzia londinese specializzata nell’organizzazione di concerti a sorpresa all’interno delle case in ogni parte del mondo. Fino al 10 settembre, i fan possono registrarsi per vincere due biglietti per la città e l’evento di loro scelta. Avranno la possibilità di fare una donazione che andrà in favore della campagna “IWelcome”. La crisi globale dei rifugiati colpisce attualmente 22 milioni di persone, quasi tutte ospitate in Paesi diversi da quelli più ricchi. Oltre la metà dei rifugiati si trova in appena 10 dei 193 Paesi della comunità internazionale.