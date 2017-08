Papa Francesco: udienza generale, “giovani imitate l’esempio di san Lorenzo”

“Desidero rivolgere una parola di benvenuto alle religiose di Maria Immacolata-Missionarie Clarettiane, riunite nel Capitolo generale, come pure alle Suore della Carità di santa Giovanna Antida, che si stanno preparando a celebrare i voti perpetui”, ha detto Papa Francesco al termine dell’udienza generale in Aula Paolo VI, nei saluti ai pellegrini di lingua italiana. “Care sorelle – l’esortazione di Francesco -, siate sempre gioiose, e anche rumorose, e testimoniate dappertutto la bellezza della vostra consacrazione a Dio e al Vangelo”. Un saluto anche ai fedeli della parrocchia di Santa Maria del Carmine in Sant’Elia Fiumerapido, e il consueto pensiero a giovani, malati e sposi novelli, venuti a Roma in questo periodo. “Auspico, cari giovani, che l’incontro con tanti luoghi carichi di cultura, di arte e di fede sia occasione propizia per conoscere e imitare l’esempio lasciatoci da tanti testimoni del Vangelo qui vissuti, come san Lorenzo, di cui domani ricorre la festa. Incoraggio voi, cari malati, a unirvi costantemente a Gesù sofferente nel portare con fede la croce per la redenzione del mondo”. Agli sposi novelli, infine, l’augurio di “costruire la vostra nuova famiglia sul solido fondamento della fedeltà al Vangelo dell’amore”. Tra i primi a salutare il Pontefice al termine dell’udienza, monsignor Nunzio Galantino, segretario generale della Cei.