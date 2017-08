Lourdes: Unitalsi, da oggi diretta web della messa dalla Cappella Salus Infirmorum

A partire da oggi si potrà seguire in diretta la funzione eucaristica celebrata a Lourdes nella cappella del Salus Infirmorum. Direttamente dal sesto piano della sede dell’Unitalsi a Lourdes, tramite webcam all’interno della piccola chiesa, si potranno seguire e vivere i momenti di preghiera previsti dalla celebrazione, direttamente dalle homepage dei siti web www.unitalsi.it e www.unitalsilourdes.it, unendosi spiritualmente ai fratelli e sorelle in pellegrinaggio a Lourdes. Le funzioni liturgiche celebrate nella cappella del Salus saranno trasmesse nei giorni di martedì, mercoledì e venerdì alle ore 18.30 di ogni settimana. “Si tratta di un’iniziativa – spiega il presidente Antonio Diella – che vuole continuare il percorso di rafforzamento della nostra fraternità associativa e che ci consentirà di sentirci tutti insieme a Lourdes durante la stagione dei pellegrinaggi e durante l’inverno”. La messa del martedì e del venerdì sarà celebrata dal vescovo o dall’assistente responsabile del pellegrinaggio sezionale presenti quel giorno a Lourdes, secondo le intenzioni dei soci della sezione. Il mercoledì la messa sarà invece celebrata per le intenzioni di tutti i soci unitalsiani. Chi vorrà far porre un’intenzione di suffragio per i defunti – o per una persona in situazione di sofferenza – potrà comunicarne i nomi a mons. Giovanni Frigerio, assistente spirituale dell’associazione a Lourdes, attraverso l’indirizzo mail preghiere@unitalsilourdes.it. Durante la celebrazione del mercoledì saranno pronunciati i nomi pervenuti perché tutti possano pregare per loro.