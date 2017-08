Diocesi: Nuoro, don Luciano Monni nuovo rettore del Seminario. La Caritas diocesana sarà diretta da suor Pietrina Careddu

Don Luciano Monni è il nuovo rettore del seminario di Nuoro. Lo ha nominato il vescovo diocesano, mons. Mosè Marcia, in sostituzione di don Antonello Tuvono che ricopriva l’incarico dal 2011. Contestualmente il vescovo ha designato come vice rettore don Piergavino Piras e ha confermato nell’incarico di padre spirituale don Totoni Cossu, che verrà coadiuvato da don Giovanni Salvatore Patteri e don Francesco Mario Mariani. Nella nota che annuncia le nomine, mons. Marcia si dice “grato al Signore che continuamente chiama e a don Antonello Tuvone, già rettore del Seminario, per la libera adesione missionaria in Argentina”. Nei giorni scorsi, mons. Marcia ha provveduto anche alla nomina del nuovo direttore della Caritas diocesana di Nuoro. Si tratta di suor Pietrina Careddu, nota come suor Pierina, che – si legge in una nota – “lavora nella Caritas diocesana, al fianco di don Francesco Carmelo Mariani, dal 1° gennaio 2014, dimostrando competenza e riportando stima presso i parroci che hanno gradito e accolto la sua collaborazione”. “Sono trascorsi più di tre anni da quell’11 settembre 2013, quando trepidanti e fidandoci ciecamente della Provvidenza, abbiamo iniziato il cammino di servizio verso i nostri fratelli più poveri, verso i ‘nostri padroni’”, ha scritto il vescovo nel decreto di nomina. “Tanto si è fatto e tantissimo resta da fare, per promuovere in diocesi, nelle parrocchie, lo spirito della carità che – ha aggiunto – deve albergare nel cuore di ognuno di noi attraverso la sensibilizzazione e la formazione delle persone”.