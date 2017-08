Diocesi: Caritas Bolzano-Bressanone porta ogni anno 1300 bambini in vacanza a Caorle

Circa 1.300 bambini e giovani ogni anno, da 48 anni, trascorrono tra coetanei le loro vacanze presso il villaggio per ferie Josef Ferrari di Caorle, una iniziativa promossa dalla Caritas di Bolzano-Bressanone. Nel corso degli anni il pubblico di ragazzi è cambiato, ma ancora oggi uno degli obiettivi è quello di poter consentire a bambini provenienti da famiglie socialmente svantaggiate un periodo di vacanza spensierato tra coetanei in un ambiente piacevole. I diversi capi turno e i team di accompagnatori danno libero sfogo – spiegano gli organizzatori – a fantasia e professionalità per un programma che spazia dalla musica allo sport, passando per il gioco e la creatività. Oltre alle attività, a Caorle, vengono sempre invitati ospiti speciali. Ieri sera, al villaggio per ferie, “si è esibito in concerto l’astro nascente della musica Jonas Monar che ha elettrizzato la platea dei ragazzi”. Ad aprire lo show la cantante altoatesina Theresa Gutweniger, alias Tracy Merano.