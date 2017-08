Avvenire: la prima pagina di domani 10 agosto. Strage dei Cristiani in Centrafrica, ripresa produzione industriale, questione fiscale

“La strage silenziosa dei cristiani”. È dedicato al dramma delle 50 persone sgozzate in Centrafrica il titolo di apertura di “Avvenire” che riporta, oltre al dolore del Papa, l’appello del vescovo locale che da tempo sta cercando di mediare tra le bande in conflitto e che ha offerto protezione anche ai musulmani. Collegato un titolo dà conto dell’avviso di garanzia arrivato a don Mosè Zerai dalla Procura di Trapani per il presunto favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e la sua difesa: ho solo segnalato alle autorità la posizione dei naufraghi. Due fotocronache, invece, danno conto l’una della forte ripresa della produzione industriale, l’altra del pressing dei partiti sul governo in vista della Conferenza nazionale sulla famiglia in programma a settembre. L’editoriale, a firma di Marco Olivetti, affronta invece il tema dell’equilibrio tra libertà e solidarietà nella Costituzione a proposito della questione fiscale e della proposta di flat tax.