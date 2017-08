Agricoltura: Coldiretti, “maltempo causa danni pari a più di 14 miliardi di euro in un decennio”

Ammontano ad “un totale pari a più di 14 miliardi di euro in un decennio” i danni che il maltempo in Italia ha inferto “alla produzione agricola nazionale, alle strutture e alle infrastrutture”. È quanto emerge dal monitoraggio della Coldiretti sugli effetti dell’ondata di violenti nubifragi e grandine che – si legge in una nota – “hanno interessato a macchia di leopardo il nord Italia a partire dal Varesotto con campi imbiancati, foglie crivellate, rami spezzati, verdure, ortaggi e frutti segnati da vere e proprie ‘biglie di ghiaccio’”. “La grandine – sottolinea Coldiretti – è la calamità più temuta dagli agricoltori in questa stagione perché provoca danni irreparabili alle coltivazioni vanificando il lavoro di un intero anno”. “Le precipitazioni – aggiunge Coldiretti – non hanno peraltro scalfito lo stato di grave siccità dei campi perché l’acqua per poter essere assorbita dal terreno deve cadere in modo continuo e non violento mentre gli acquazzoni aggravano i danni e pericolo di frane e smottamenti”. Quest’anno – conclude Coldiretti – “siamo di fronte al moltiplicarsi di eventi estremi con l’alternarsi di caldo anomalo, siccità, bombe d’acqua, grandinate violente e con il divampare di incendi che hanno colpito non solo boschi ma anche animali allevati, pascoli, vigneti e uliveti con un impatto devastante sull’ambiente, l’economia, il lavoro e il turismo”.