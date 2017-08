Terremoto in Centro Italia: Caritas, un video con le testimonianze di Camilleri e Bonaccorti

In un video realizzato da Tv2000 per Caritas italiana, le testimonianze e le voci di Enrica Bonaccorti e Andrea Camilleri raccontano l’esperienza di chi ha vissuto il terribile sisma che ha colpito il Centro Italia a partire dalla notte del 24 agosto 2016, causando 299 vittime e sconvolgendo intere aree dell’Appennino e dell’Italia centrale. I testi sono tratti da “Voci dal terremoto. Storie fra rinascita e macerie per non dimenticare” di Fabio Bolzetta. Alcune immagini sono fornite dalla Caritas delle Marche, che ha realizzato il video “Un passo in più”. A un anno dai primi eventi sismici l’impegno Caritas continua accanto alle comunità locali. Sono state realizzate o progettate in tutte le diocesi terremotate diverse tipologie di centri di comunità: container assemblati, prefabbricati metallici, strutture con fondamenta, in muratura, acciaio o legno. Nella sola diocesi di Rieti, sono stati consegnati moduli abitativi a 45 famiglie di cui 12 allevatori. Grazie alla colletta nazionale del 18 settembre 2016 e a numerose altre donazioni, sono finora pervenuti a Caritas Italiana oltre 26 milioni di euro, incluso 1 milione messo subito a disposizione dalla Cei. Oltre due terzi sono stati già spesi o impegnati per aiuti d’urgenza, costruzioni, progettazione sociale e sostegno alle delegazioni gemellate. Sono stati promossi gemellaggi tra località terremotate e delegazioni regionali Caritas. Per gli allevatori e le piccole attività economiche si stanno delineando interventi di supporto anche finanziario (prestiti, microcrediti) a progetti imprenditoriali condivisi. Grande rilievo hanno anche gli interventi educativi e animativi, a cominciare dai campi di solidarietà, con particolare attenzione alla condizione di ragazzi e anziani.

https://www.youtube.com/watch?v=aUGOfffV2Tc&feature=youtu.be