Formazione: Rosa Bianca, al convento di Terzolas “scuola di democrazia” a partire dalla figura di don Lorenzo Milani

“I Care: democrazia e prossimità? Riappropriarsi delle parole con pratiche di vita”: è il titolo della scuola di formazione dell’associazione Rosa Bianca che si svolgerà dal 22 al 27 agosto nel convento di Terzolas in Val di Sole (Trento). L’associazione, che sin dagli anni ’80 offre settimane formative nel periodo estivo sui temi della pace, della democrazia, dei diritti e della politica (http://www.rosabianca.org/), affronterà ogni giorno un tema di riferimento, a partire da “clima bene comune da salvaguardare” (relazione e percorsi guidati nel parco nazionale dello Stelvio); “abitare il territorio, relazioni che generano il cambiamento” (incontro con amministrazioni locali, esperienze e progetti di cooperazione locale); “I Care parole per la buona vita” (incontro con Ina Praetorius, teologa di fede evangelica e con Marina De Chiara, docente letteratura straniera Università di Napoli Orientale; laboratori e pratiche). Inoltre: “per un benessere equo e solidale” (conseguenze politico-sociali della distribuzione dei redditi e della ricchezza”: approfondimento con Davide Fiaschi, docente di Economia politica, Università di Pisa; Fausto Gozzi, Matematica applicata alla finanza, Luiss Roma; a seguire World Cafè animato da Melania Ceccarelli, operatrice sociale esperta in processi partecipativi e Gianluca Cantisani, presidente MoVi).

Il venerdì sera è previsto un ricordo di Gigi Pedrazzi (“La speranza di un ordine giusto. Ricerca, formazione e passione politica”). Il penultimo giorno sarà dedicato al tema “Sortirne tutti insieme è la politica”: dialoghi con Sandro Cargnelutti, presidente Legambiente Fvg; Vittorio Cogliati Dezza, autore di “Alla scoperta della Green Society”. Quindi spettacolo e confronto sulla figura di don Milani, con Piergiorgio Reggio, autore de “Lo schiaffo di don Milani”. Da ultimo domenica 27 agosto “Energie e sperimentazioni di oggi, realtà di domani”.