Diocesi: Rieti, al via progetto “La valle del primo presepe” con eventi e concorso

La diocesi di Rieti organizza il concorso per presepisti “Il Presepe icona dell’Incarnazione” incluso nel progetto de “La valle del primo presepe”: una iniziativa pensata per caratterizzare il periodo natalizio con la riscoperta e la promozione dell’originale invenzione del presepe da parte di san Francesco. Il progetto, spiega una nota della diocesi, “si distingue per dimensione e intenti dalle tante iniziative dedicate all’arte presepiale in tutto il Paese. Comprende un contest rivolto agli appassionati, che potranno così incontrarsi in un periodo di grande fermento sul tema ed esporre le proprie creazioni nei luoghi di san Francesco. “La Valle del primo presepe” consiste di un complesso di iniziative pensate per riscoprire i tratti specifici della spiritualità del santo nella valle reatina e nel territorio che li ha ispirati. Sarà disposto un itinerario tra fede, arte e spiritualità, che partendo dal santuario di Greccio – dove Francesco ha realizzato il primo presepe – giungerà fino al palazzo papale di Rieti. A Greccio ci sarà una visita al Museo del presepe, che ospita tante espressioni artistiche di tutte le culture, su un tema che è ormai patrimonio dell’umanità intera. A caratterizzare il percorso disposto tra Greccio e Rieti, saranno centinaia di presepi, di ogni materiale, provenienza e dimensione, che saranno allestiti nelle chiese e negli spazi pubblici scelti per l’occasione. Un percorso espositivo diffuso che si conclude sotto gli archi del Palazzo papale di Rieti, all’interno dei quali sarà disposta una esperienza multimediale progettata per far immergere gli spettatori nel contesto storico e ambientale dell’esperienza francescana. Grazie alla collaborazione con le amministrazioni comunali e le associazioni di categoria l’intero paesaggio urbano sarà dedicato alla natività, calando così il percorso espositivo in una vera e propria “Città del presepe”. Promosso e realizzato dalla Chiesa di Rieti, “La Valle del primo presepe” è un progetto aperto anche ad esperienze artistiche e musicali e si avvale del contributo e della collaborazione dei comuni di Rieti e Greccio, della Fondazione Varrone e della Confcommercio di Rieti, con la consulenza dell’Associazione italiana Amici del presepio. È online il sito dedicato al progetto, sul quale è possibile seguire il work in progress e i numerosi eventi per animare il territorio nel periodo natalizio. Per informazioni sui concorsi: info@valledelprimopresepe.it.