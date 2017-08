Azione cattolica: Capua, concluso campo diocesano giovani “in cammino verso la libertà”

Cinque giorni – dal 3 al 7 agosto – in provincia di Salerno per 184 ragazzi dell’Azione cattolica dell’arcidiocesi di Capua. Il tema di questa edizione 2017 è stato “Under Construction, in cammino verso la libertà”. Provenienti da varie parrocchie del territorio e guidati dall’assistente diocesano don Agostino Porreca, dai responsabili Vincenzo Criscuolo e Teresa Sorbo, i giovani hanno trascorso alcuni giorni al Seminario metropolitano “Giovanni Paolo II”. “É stata una forte esperienza di condivisione e di comunione. Abbiamo percorso – dichiara don Porreca – il cammino dell’esodo, per liberarci dalle nostre schiavitù e accogliere con responsabilità il dono della Terra”. Tante le attività intraprese dai ragazzi che si sono alternati in momenti formativi, in momenti ludici e di socializzazione, senza però dimenticare la centralità della celebrazione eucaristica. Il venerdì è stato dedicato al tema del deserto mentre sabato è stata organizzata la veglia “sotto le stelle”. Il campo si è svolto nel seminario visitato da Giovanni Paolo II, che aveva più volte incoraggiato la costruzione della struttura. Il Santo Padre vi giunse il 4 settembre 1999, accolto dai seminaristi e dai formatori, dal card. Michele Giordano, presidente della Conferenza episcopale campana, dai vescovi della metropolia e della regione, da moltissimi sacerdoti diocesani e religiosi, dalle religiose, dalle autorità civili regionali e provinciali e comunali e da una folla di migliaia di persone.