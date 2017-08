Avvenire: la prima pagina di domani 9 agosto. Forum per Conferenza nazionale famiglia, condanna Onu a Venezuela, cambiamento climatico

Le richieste delle associazioni per la Conferenza nazionale della famiglia sono l’argomento del titolo di apertura di “Avvenire” di domani. Dopo la conferma che la Conferenza nazionale si terrà, come programmato, a fine settembre a Roma, infatti, il mondo associativo riunito nel Forum dlle famiglie sta affinando le proposte da portare al tavolo con il governo. In attesa della sempre auspicata riforma generale del fisco, viene indicata la priorità di intervenire subito sulle famiglie povere e più numerose. Di taglio le notizie dal Venezuela, con la grande manifestazione dell’opposizione e la condanna dell’Onu per la violazione dei diritti umani. Ancora, una fotocronaca illustra il rapporto delle agenzie americane che denuncia il cambiamento climatico innescato dalle attività dell’uomo. L’editoriale, a firma di Leonardo Becchetti, è invece dedicato ai 10 anni della crisi finanziaria scoppiata nel 2007 e le lezioni che ancora dobbiamo trarne.