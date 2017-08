“Marcinelle è una tragedia che non va mai dimenticata. Integrazione e sicurezza sul lavoro sono un binomio essenziale per tutti i Paesi civili”. È quanto sottolinea oggi sul suo profilo twitter la Segretaria generale della Cisl, Annamaria Furlan, ricordando l’incidente sul lavoro di 61 anni fa nella miniera di Marcinelle in Belgio dove morirono 262 minatori, fra i quali 136 lavoratori italiani.