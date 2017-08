61° Marcinelle: De Robertis (Migrantes), “occasione per riflettere sull’attualità delle tragedie che segnano il mondo del lavoro migrante”

L’anniversario della tragedia di Marcinelle è “occasione per una riflessione sull’attualità delle tragedie che segnano il mondo del lavoro migrante”. È quanto afferma don Gianni De Robertis, direttore generale della Fondazione Migrantes, a 61 anni dall’incendio che l’8 agosto 1956 riempì di fumo tutto il pozzo minerario di Bois du Cazier, causando la morte di 262 persone tra cui 136 italiani. Il ricordo di queste morti sul lavoro – dice oggi la Fondazione Migrantes che da sempre segue pastoralmente i tanti italiani emigrati in ogni parte del mondo – diventa opportunità per “non dimenticare chi, ancora oggi, muore sui luoghi di lavoro”, siano essi italiani all’estero che stranieri residenti nel nostro Paese. “Ecco perché – spiega De Robertis – il nostro sguardo e la nostra attenzione in questi giorni va proprio a Marcinelle come simbolo anche dei numerosi italiani morti durante il loro lavoro in diverse tragedie – non ultime quelle avvenute durante alcuni attentati terroristici e a Londra in un incendio in un grattacielo alla periferia della città – con la richiesta di un impegno maggiore per la sicurezza sul lavoro sempre più precaria”.