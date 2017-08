Ue-Italia: a Norcia il 4 settembre “Dialogo con i cittadini”. Partecipano Tajani e Navracsics

Il commissario Ue Tibor Navracsics

(Bruxelles) “Costruire un’Europa migliore con i cittadini per le generazioni future”: è il tema assegnato al dibattito che il prossimo 4 settembre vedrà protagonisti il commissario europeo per l’istruzione, la cultura, i giovani e lo sport, Tibor Navracsics, e il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, a Norcia. Si tratta di uno dei “Dialoghi con i cittadini”, da tempo promossi dall’Ue per avvicinare le istituzioni europee alle realtà sociali e territoriali dei Paesi membri. L’incontro si svolgerà dalle 18 alle 19.30 in piazza San Benedetto a Norcia. Tajani e Navracsics, spiega una nota della Commissione, “discuteranno con il pubblico degli aiuti Ue per la ricostruzione delle regioni terremotate, del Corpo europeo di solidarietà e delle altre iniziative dell’Unione per i giovani, delle iniziative programmate nell’ambito dell’Anno europeo del patrimonio culturale e del Libro bianco sul futuro dell’Ue”. “Scopo dei dialoghi è avvicinare i cittadini alle istituzioni europee dando loro la possibilità di esprimere la loro opinione sulle politiche comunitarie e di ottenere delle risposte dirette su questioni che toccano la loro quotidianità”. L’evento potrà essere seguito in diretta in webstreaming collegandosi al sito http://ec.europa.eu/italy/index_it.htm o sull’account twitter della Commissione europea, @europainitalia. Sarà possibile porre domande e partecipare al dibattito utilizzando l’hashtag #EUdialogues.