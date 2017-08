Turismo: Bruxelles, visite a Parlamentarium e Casa della storia europea. Invito a due percorsi di conoscenza dell’Unione

(Bruxelles) Due proposte dalle istituzioni Ue per i turisti che decidessero di trascorrere qualche giorno di vacanza a Bruxelles. Tra le mete indicate, oltre alle consuete tappe storico-culturali della capitale belga, figurano il Parlamentarium e la Casa della storia. A proposito del Parlamentarium, il sito dell’Euroassemblea spiega: “Nel nostro centro visitatori puoi scoprire come funziona il Parlamento europeo e conoscere meglio il lavoro dei tuoi deputati. Il centro offre una mostra multimediale e interattiva nonché un gioco di ruolo per gli studenti disponibile su prenotazione. Ci sono anche una serie di mostre temporanee e un tour speciale per i bambini”. Il Parlamento europeo dispone di un centro visitatori anche a Berlino chiamato Erlebnis Europa e, dall’inizio di luglio, di un Parlamentarium a Strasburgo. Sulla Casa della storia europea, si legge: “A pochi minuti a piedi dal Parlamentarium, la Casa della storia europea offre una visione unica degli eventi che hanno segnato la nostra storia comune”. L’esposizione permanente “è un viaggio nella storia: presenta i valori e i principi che hanno definito il diciannovesimo secolo per poi passare all’entrata in guerra dell’Europa e alla conseguente distruzione. Il sogno e l’obiettivo comune di pace e di una vita migliore per gli europei che si sono tradotti in un’Europa unita concludono il percorso”. Il museo ospita anche diverse mostre temporanee aperte al pubblico.

Sia il Parlamentarium che la Casa della storia europea sono gratuiti e aperti sette giorni alla settimana. Le visite durano circa 90 minuti e le spiegazioni sono disponibili in tutte le 24 lingue ufficiali, tra cui l’italiano. Altre informazioni pratiche sono disponibili ai seguenti indirizzi: http://www.europarl.europa.eu/visiting/it/bruxelles/il-parlamentarium; https://historia-europa.ep.eu/en/general-information.