Policlinico Gemelli: entra “Principia Sgr” per supportare sviluppo ricerca e sperimentazione clinica

Principia Sgr, attraverso il Fondo Principia III – Health è entrata con una quota del 35% nel capitale di Clinical Trial Center SpA, spin off della Fondazione Policlinico universitario Agostino Gemelli di Roma. L’obiettivo, si legge in un comunicato, “è supportare lo sviluppo e la crescita della business unit Clinical Trial Center interna alla stessa Fondazione”. Il Clinical Trial Center è nato circa quattro anni fa al fine di ottimizzare la conduzione e la gestione della ricerca clinica condotta al Gemelli e in centri sperimentali collegati, fornire agli sperimentatori una formazione specifica sulle Good Clinical Practice nello studio di nuovi farmaci e dispositivi e offrire servizi di Contract Research Organization accademica. A livello nazionale, la Fondazione Policlinico A. Gemelli si colloca ai primi posti sia per le sperimentazioni “profit” (sponsorizzate da aziende farmaceutiche) che per quelle “non profit” (per le quali il promotore è uno sperimentatore, una società scientifica oppure un ente benefico). Nel 2016 sono stati 247 gli studi “non profit” e 173 quelli “profit” con un trend in costante crescita. L’ingresso di Principia, prosegue il comunicato, “permetterà di accelerare lo sviluppo dei servizi Site Management Organisation che rappresentano la principale attività svolta, e dei servizi Contract Research Organisation dedicati ad aziende del settore farmaceutico e istituzioni di ricerca clinica per protocolli di studio da loro sviluppati”. “Auspichiamo che” questa nuova partnership “sia l’inizio di un lungo percorso con la Fondazione Policlinico A. Gemelli”, dichiara Antonio Falcone, amministratore delegato di Principia SGR. Di “premessa per un importante sviluppo dell’attività di questo primo spin off in un settore strategico per il Policlinico Gemelli e per il Paese qual è quello della sperimentazione clinica e ricerca biomedica” parla Giovanni Raimondi, presidente della Fondazione.