Papa Francesco: a VII Asian Youth Day, “rispondere con fede e coraggio alla propria vocazione”

“Ascoltare con sempre maggiore attenzione la chiamata del Signore al fine di rispondere con fede e con coraggio alla propria vocazione”. È l’esortazione rivolta ieri da Papa Francesco nel messaggio inviato ai giovani riuniti a Yogyakarta (Indonesia) in occasione della VII Asian Youth Day (AYD 2017, Giornata asiatica dei giovani, 2 -6 agosto) che ha visto la partecipazione di oltre duemila giovani di 21 Paesi del continente. Nella missiva – a firma del cardinale segretario di Stato Pietro Parolin – letta nel corso della Messa che ieri ha concluso l’appuntamento sul tema “Gioventù asiatica gioiosa: vivere il Vangelo nell’Asia multiculturale!”, Francesco invita i giovani che si stanno già preparando alla prossima Giornata (che si svolgerà fra tre anni) ad ispirarsi a Maria nel loro voler essere discepoli missionari, “a parlare con lei come farebbero con una madre e ad affidarsi sempre alla sua amorevole intercessione”. In questo modo, “mentre cercano di seguire più da vicino Gesù Cristo, anche loro, come la giovane donna di Nazaret, possono davvero ‘migliorare il mondo, per lasciare un’impronta che segni la storia’”, conclude il Papa citando un passaggio del videomessaggio ai giovani di tutto il mondo dello scorso 21 marzo.