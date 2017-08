Incendi: dalla Francia tre aerei per l’emergenza in Italia. Stylianides (Ue), “valore di una risposta europea alle catastrofi naturali”

La Protezione civile europea monitora il territorio Ue per l'emergenza incendi boschivi (foto SIR/CE)

(Bruxelles) Nell’ambito del meccanismo europeo di protezione civile, arrivano in Italia dalla Francia 2 Canadair e un aereo da ricognizione per far fronte agli incendi boschivi nella penisola, nel Lazio e in altre regioni. Lo comunica la Commissione Ue che ha risposto a una richiesta di assistenza da parte dell’Italia. Inoltre, il sistema di mappatura satellitare Copernicus sta aiutando le autorità italiane in materia di protezione civile a tenere sotto controllo il territorio nazionale. “L’Unione europea ha fornito immediatamente assistenza all’Italia, in seguito a una richiesta di aiuto, e da oggi operano in Italia tre aerei provenienti dalla Francia, attraverso il meccanismo di protezione civile Ue”, chiarisce il commissario per l’aiuto umanitario e la gestione delle crisi Christos Stylianides. “Ciò dimostra il valore di una risposta europea alle catastrofi naturali”, “mettendo in azione la solidarietà europea”. Il Centro di coordinamento Emergency Response della Commissione “sta monitorando attentamente la situazione in Italia e il rischio di incendi forestali in tutta Europa”.