Dionigi Tettamanzi: questa mattina camera adente a Triuggio. Poi il trasferimento in duomo. Domani i funerali

Questa mattina la camera ardente del cardinale Dionigi Tettamanzi sarà ancora a Triuggio, aperta dalle 7.30 alle 10.30. Alle ore 8 è stata celebrata la Messa di suffragio. Successivamente, riferisce mons. Davide Milani, responsabile comunicazione dell’arcidiocesi ambrosiana, la salma verrà trasferita in duomo a Milano dove giungerà alle ore 15, accolta dall’arciprete del Duomo mons. Gianantonio Borgonovo e dal Capitolo del Duomo. Dalle ore 16 e fino alle ore 22 sarà possibile per i milanesi sostare per la preghiera davanti alla bara chiusa. Sempre domani, lunedì 7 agosto alle ore 17.30 in Duomo verrà celebrata la Messa di suffragio da monsignor Gianantonio Borgonovo, arciprete del Duomo. Alle 18.30 il cardinale Angelo Scola presiederà in Duomo la recita del Rosario. I funerali, ricorda Milani, verranno celebrati in Duomo a Milano martedì 8 agosto alle ore 11. Saranno presieduti dall’amministratore apostolico cardinale Angelo Scola e concelebrati – tra gli altri – dall’arcivescovo eletto di Milano monsignor Mario Delpini. Il cardinale Tettamanzi – al termine della celebrazione – verrà sepolto in Duomo, sul lato destro della cattedrale, ai piedi dell’altare Virgo Potens dove è presente anche l’urna del beato cardinale Schuster.