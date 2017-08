Dionigi Tettamanzi: migliaia di persone in preghiera a Triuggio davanti alla salma del cardinale. Tra loro Scola e Delpini

Sono state diverse migliaia le persone che ieri, domenica 6 agosto, sono entrate a Villa Sacro Cuore di Triuggio per sostare in preghiera davanti alla salma del cardinale Dionigi Tettamanzi. Lo riferisce mons. Davide Milani, responsabile comunicazione dell’arcidiocesi ambrosiana, in una nota diffusa ieri sera. “Le spoglie mortali dell’arcivescovo emerito di Milano – informa Milani – sono composte nella cappella del Sacro Cuore, luogo dove per tanti anni ha celebrato la Messa, di fianco all’appartamento dove ha abitato dal 2001 quando, lasciata la guida della diocesi di Milano, si è ritirato in questo centro di spiritualità della diocesi di Milano. Insieme ai parenti e agli amici, molti i fedeli giunti dai Comuni vicini, del paese natale Renate, da Milano e altre città della diocesi. Presente anche una delegazione di sindaci della Brianza”. Alle 15, prosegue il responsabile comunicazione, “è arrivato per un momento di raccoglimento e di preghiera personale l’arcivescovo eletto della diocesi di Milano monsignor Mario Delpini, mentre alle 16 è giunto il successore del cardinale Tettamanzi sulla cattedra di Ambrogio, l’attuale amministratore apostolico della diocesi il cardinale Angelo Scola. Rivolgendosi brevemente ai presenti dopo la recita del Rosario, Scola ha spiegato che ‘il cardinale Dionigi ci ha insegnato sia a vivere che a morire. Seguiamo il suo esempio’. Moltissimi anche i sacerdoti che hanno voluto omaggiare l’arcivescovo emerito. Tra di loro anche mons. Guido Marini, cerimoniere di Papa Francesco, già segretario del cardinale Tettamanzi negli anni di episcopato a Genova; diversi vicari episcopali della diocesi ambrosiana, il vescovo eletto di Brescia Pierantonio Tremolada, il vescovo di Lodi Maurizio Malvestiti e l’emerito Giuseppe Merisi, il vescovo di Vigevano Maurizio Gervasoni”.