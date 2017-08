Vacanze: Coldiretti/Ixè, “ad agosto per 20,9 milioni di italiani almeno un giorno fuori casa (+7% sul 2016)”

“Sono 20,9 milioni gli italiani che si concedono almeno un giorno di vacanza fuori casa nel mese di agosto con un aumento del 7% rispetto allo scorso anno”. È quanto emerge da un’analisi Coldiretti/Ixè diffusa – si legge in una nota “nell’unico giorno dell’estate definito dall’Anas da bollino nero, in cui è previsto il maggior concentramento maggiore delle partenze”. Quest’anno – sottolinea la Coldiretti – sembra dunque essersi accentuata l’abitudine, tutta nazionale, di concentrare le partenze nel mese di agosto, che è di gran lunga il più gettonato dell’estate”. “A differenza del passato quasi la metà degli italiani in vacanza (49%) ha scelto la prenotazione online che ha raggiunto il massimo storico di sempre”, secondo l’indagine: il 30% prenota da solo sui siti web delle strutture recettive mentre il 19% usufruisce dei siti specializzati e il 17% preferisce non prenotare. “Una soluzione – evidenzia Coldiretti – anche per contenere le spese con i prezzi in alta stagione che sono superiori anche del 30% per l’alloggio, il vitto, ma anche per le attività ricreative che subiscono un’impennata nella prima metà di agosto”. “Circa la metà degli italiani in viaggio – continua la Coldiretti – ha scelto di alloggiare in case di proprietà, di parenti e amici o in affitto ma nella classifica delle preferenze ci sono anche alberghi, bed&breakfast, villaggi turistici e agriturismi, che fanno segnare un aumento rispetto allo scorso anno anche grazie alla qualificazione e diversificazione dell’offerta”. “Negli oltre 22mila agriturismi italiani – secondo Coldiretti – si prevede nell’estate 2017 un aumento delle presenze pari all’8% rispetto allo scorso anno, con lo storico sorpasso degli ospiti stranieri rispetto a quelli italiani”.