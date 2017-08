Religiose: dal 15 agosto in Zambia attività la comunità delle Ancelle dell’Amore misericordioso

Dal 15 agosto la Congregazione delle Ancelle dell’Amore misericordioso avrà una presenza anche in Africa, grazie alla prima comunità che sarà attiva in Zambia. Il via ufficiale arriverà in occasione della solennità di Maria SS. Assunta in cielo. Così diventerà realtà il sogno di portare l’amore misericordioso in ogni parte del mondo che animava la fondatrice, Madre Speranza di Gesù, la mistica spagnola beatificata nel 2014. “Insieme alla gratitudine e alla gioia profonda non manca di certo la consapevolezza del compito e della responsabilità che la Congregazione si assume con la presenza nel Malaika Village di Luanshya della diocesi di Ndola”, ha scritto per l’occasione la madre generale, suor Iolanda (Speranza) Montecchiani, in un testo pubblicato recentemente sul settimanale cattolico umbro “La Voce”. “Non siamo però sole, andiamo perché inviate dal Signore Gesù, animate dal desiderio di nostra Madre che con molta forza ci diceva: Desidero che possiate piantare la bandiera ‘Tutto per Amore’ in ogni luogo e in ogni tempo, sostenute dalla preghiera e dalla presenza spirituale di tutta la famiglia dell’Amore misericordioso”. Sono tre le suore che nelle scorse settimane hanno ricevuto il mandato missionario: Delma Maria Teodoro, Bindhu Jhon e Laurentine Matuka Mukongo. Insieme alla madre generale e alla madre vicaria vivranno in Zambia le prime due settimane.